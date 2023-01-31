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Spice Girls retornarão aos palcos em coroação do Rei Charles III: ‘Evento histórico’

Quinteto se apresentou pela última vez em 2012, nas Olimpíadas de Londres
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 10:02

O grupo Spice Girl cantam na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012
O grupo Spice Girl cantam na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Após mais de dez anos, as Spice Girls irão se reencontrar para a coroação do Rei Charles III. Segundo The Sun, a apresentação do grupo fará parte do concerto real.
O evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de maio. A informação ainda não foi anunciada pela família real, porém, se isso se confirmar, essa será a primeira vez que elas se apresentarão como um quinteto desde a cerimônia de encerramento das Olimpíadas em Londres, em 2012.
“Os organizadores da cerimônia estão super ansiosos para garantir a maior banda feminina da Grã-Bretanha, e as Spice Girls estão pensando seriamente em retornar aos palcos como um quinteto para um evento tão histórico. Certamente a realidade é que a coroação é tão especial quanto as Olimpíadas - uma celebração e performance únicas”, disse uma fonte ao tablóide.
Charles acompanhou o trabalho de Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Victoria Beckham e Emma Bunton ao longo dos anos. Em 1977, inclusive, Geri e Mel deram um beijo em sua bochecha.

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