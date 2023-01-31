Em festão em SP, Péricles e Lidiane comemoram os 3 anos de Maria Helena

No último domingo (29), o cantor Péricles e sua esposa Lidiane reuniram alguns familiares e amigos para comemorar os 3 anos de Maria Helena. Maria, que é muito fã da animação da Disney ‘Moana: Um Mar de Aventuras’, fez questão de participar de todos os preparativos da festa que tinha sua personagem favorita como tema.
“Me sinto um homem privilegiado por ter a possibilidade de acompanhar de perto o crescimento da minha filha e estar ao seu lado em datas importantes. Ontem, a noite foi especial, estávamos celebrando a vida do meu bem mais precioso. Espero que ela sempre se lembre desses momentos mágicos e cheios de amor”, emociona-se Péricles.
“Ela pediu muito para sua festinha ser da Moana. Ela adora essa personagem, principalmente a música tema, que ela fica cantando o dia inteiro. É uma personagem forte, linda e com um coração puro, igual a nossa Maria Helena. Ela amou a festa e ver a alegria do filho é muito gratificante para nós, pais”, vibra Lidiane.