Em festão em SP, Péricles e Lidiane comemoram os 3 anos de Maria Helena

cPéricles comemora 3 anos da filha com festa no tema Moana Crédito: Talita Ciardi

No último domingo (29), o cantor Péricles e sua esposa Lidiane reuniram alguns familiares e amigos para comemorar os 3 anos de Maria Helena. Maria, que é muito fã da animação da Disney ‘Moana: Um Mar de Aventuras’, fez questão de participar de todos os preparativos da festa que tinha sua personagem favorita como tema.

“Me sinto um homem privilegiado por ter a possibilidade de acompanhar de perto o crescimento da minha filha e estar ao seu lado em datas importantes. Ontem, a noite foi especial, estávamos celebrando a vida do meu bem mais precioso. Espero que ela sempre se lembre desses momentos mágicos e cheios de amor”, emociona-se Péricles.