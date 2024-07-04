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Sophie Charlotte e Xamã passaram o Dia dos Namorados juntos

Antes da primeira aparição pública em premiação, eles foram vistos, sempre discretos, em alguns eventos no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 16:53

Os personagens de Xamã e Sophie em 'Renascer', pouco antes do primeiro beijo na ficção
Os personagens de Xamã e Sophie em 'Renascer', pouco antes do primeiro beijo na ficção Crédito: Divulgação
Sophie Charlotte e Xamã ficaram entre os assuntos mais comentados das redes nesta terça-feira (2) pelo simples fato de terem ido juntos à entrega do Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), em São Paulo. Ela foi premiada, ele a aplaudiu, filmou, fotografou. Ela sorria, os dois se encaravam, trocavam sussurros ao pé do ouvido, falavam a linguagem típica dos apaixonados. Mas não houve beijo.
Paparazzi vêm tentando algum clique deste momento, mas os dois ainda evitam maiores demonstrações de carinho em público -mesmo circulando por festas e eventos do Rio há mais de um mês. No dia 12 de junho (Dia dos Namorados), estiveram no Prêmio da Música Brasileira, no Theatro Municipal, onde Xamã foi uma das atrações. Ele cantou "Eu Amo Você" (pois é), do homenageado da noite, Tim Maia.
Antes de se apresentar, Xamã ficou no balcão nobre. Lá de cima, não tirou os olhos da plateia, com suas atenções voltadas mais precisamente para o lado esquerdo, não tão próximo do palco. Era onde Sophie estava. Os dois foram embora no mesmo horário, mas em carros diferentes. A noite ainda estava começando.

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Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separam após oito anos

De lá, partiram para a Casa Julieta de Serpa, restaurante francês na praia do Flamengo, zona sul do Rio. Não estavam sozinhos --havia um turma de amigos à espera. Todos ocuparam uma mesa grande, de cerca de dez lugares. Riram, comeram, beberam, se divertiram.
Na última quarta-feira (26) Xamã e Sophie chegaram de mãos dadas ao lançamento do novo álbum do rapper TZ da Coronel, "Direto da Selva," num beach club no bairro do Leblon. Eles pediram para não serem fotografados, e o cantor passou boa parte da noite com as mãos na cintura da atriz. Quem também estava lá era Juan Paiva (companheiro de elenco em "Renascer", onde interpreta João Pedro).
Os rumores de um envolvimento dos dois começaram em março, pouco depois de Xamã ter seu nome ligado a outra colega de elenco: Mell Muzzillo, a intérprete de Ritinha. Sophie estava separada de Daniel Oliveira, mas ainda não havia anunciado publicamente o rompimento. Em abril, os dois se pronunciaram de forma sucinta sobre o fim do casamento, que durou oito anos.
Procurados pela reportagem, Xamã não se pronunciou. Já Sophie Charlotte informou através de sua empresária que não comenta sobre vida pessoal.

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