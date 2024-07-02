Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Só arrumo confusão quando precisa': Luana Piovani relata confusões em viagem a Paris
Famosos

'Só arrumo confusão quando precisa': Luana Piovani relata confusões em viagem a Paris

m stories publicados no Instagram, a artista relatou que as brigas aconteceram após presenciar "injustiças"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 13:41

Luana Piovani, atriz
Luana Piovani, atriz Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
A atriz Luana Piovani narrou dois desentendimentos que vivenciou em uma viagem que fez a Paris com a mãe, Francis Piovani, na segunda-feira, 1º. Em stories publicados no Instagram, a artista relatou "só arrumar confusão quando precisa" e que as brigas aconteceram após presenciar "injustiças".
"Normalmente, as pessoas não fazem injustiça comigo, mas eu não suporto ver injustiça do meu lado", disse. A primeira situação ocorreu quando Luana foi procurar assistência para a mãe, que, por problemas de coluna, precisa trafegar no aeroporto de cadeira de rodas.
Na sala em que as duas esperavam o equipamento, a atriz percebeu que uma idosa, que havia feito a viagem no mesmo voo que Luana e Francis, não havia recebido a cadeira de rodas após a mãe da artista. "Quando não chegou a cadeira de rodas dela, eu perguntei o motivo. [...] [A assistente] levou a mulher a pé para o embarque e eu 'espumando' atrás", relatou. Ao final, a atriz conseguiu a cadeira de rodas para a idosa.
Em seguida, Luana detalhou outro ocorrido em Portugal, quando se revoltou com um casal que não ofereceu o lugar a uma idosa com um bebê no colo. Questionados se iriam ceder o espaço, o homem disse que a mulher estava grávida.
"Aí eu perguntei: 'E por que você não dá o lugar?'. O rapaz não estava 'grávido', com certeza", disse. "Você acha que ele conseguiu responder? Claro que não, porque não tem resposta para dar para uma pergunta dessas."
A atriz, por fim, criticou a postura que presenciou. "É o fim dos tempos. Realmente, o mundo está acabando. Eu fico alucinada com isso. Gente de - quinta categoria", concluiu.

Veja Também

Zeca Pagodinho surpreende ao revelar valor mensal de sua aposentadoria

Atriz leva tombo e é eliminada do 'Dança dos Famosos'

Ana Cecília Costa, a Morena de 'Renascer', comemora quatro anos de união com Luciana Lyra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luana piovani paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados