Ana Cecília Costa, a Morena de 'Renascer', comemora quatro anos de união com Luciana Lyra

'Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela', diz Ana Cecília Costa Crédito: Reprodução Instagram @anaceciliacosta

Intérprete de Morena na novela Renascer", da Globo, Ana Cecília Costa diz que a personagem se assemelha com ela em muitos aspectos. Além de baianas, observadoras e acolhedoras, as duas são livres de pré-julgamentos. "Nunca fui uma pessoa limitada, não é da minha natureza ser preconceituosa"

Se na ficção ela vive um casamento com Deocleciano (Jackson Antunes) baseado na confiança e no diálogo, na vida real o mesmo acontece com sua companheira, a atriz Luciana Lyra. As duas estão juntas há quatro anos. E ela quer muito mais.

"Cada relação tem suas regras, mas para mim é muito bom estar com alguém como a Luciana, que é atriz, professora, intelectual, sensível... Tem diálogo artístico comigo... Isso torna as coisas mais integradas. Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela", contou, em entrevista ao "Extra".

Ana Cecília diz também que é uma pessoa reservada e, por isso, quase não fala sobre a sua vida pessoal. "Não é apenas por me relacionar com uma mulher, mas sou discreta de uma maneira geral. Quanto mais as pessoas sabem da vida pessoal de uma atriz, menos veem as personagens", afirma.