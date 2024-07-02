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Ana Cecília Costa, a Morena de 'Renascer', comemora quatro anos de união com Luciana Lyra

'Quanto mais sabem da vida pessoal de uma atriz, menos veem as personagens', diz a artista, que se define com uma pessoa discreta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 10:14

'Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela', diz Ana Cecília Costa
'Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela', diz Ana Cecília Costa Crédito: Reprodução Instagram @anaceciliacosta
Intérprete de Morena na novela Renascer", da Globo, Ana Cecília Costa diz que a personagem se assemelha com ela em muitos aspectos. Além de baianas, observadoras e acolhedoras, as duas são livres de pré-julgamentos. "Nunca fui uma pessoa limitada, não é da minha natureza ser preconceituosa"
Se na ficção ela vive um casamento com Deocleciano (Jackson Antunes) baseado na confiança e no diálogo, na vida real o mesmo acontece com sua companheira, a atriz Luciana Lyra. As duas estão juntas há quatro anos. E ela quer muito mais.
"Cada relação tem suas regras, mas para mim é muito bom estar com alguém como a Luciana, que é atriz, professora, intelectual, sensível... Tem diálogo artístico comigo... Isso torna as coisas mais integradas. Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela", contou, em entrevista ao "Extra".
Ana Cecília diz também que é uma pessoa reservada e, por isso, quase não fala sobre a sua vida pessoal. "Não é apenas por me relacionar com uma mulher, mas sou discreta de uma maneira geral. Quanto mais as pessoas sabem da vida pessoal de uma atriz, menos veem as personagens", afirma.
Ela também falou sobre como pensou na construção da personagem Morena na versão de Bruno Luperi para Renascer: "A minha intenção é representar a mulher da Bahia profunda, sem caricatura. Busquei também uma composição de voz e trejeitos que não caísse numa superficialidade. Tenho a preocupação de fazê-la com alma e humanidade, características de um tipo do interior".

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