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Snoop Dogg mostra ao mundo a fartura da batata frita de Marechal, no Rio: 'Lenda!'

Rapper publicou vídeo que já ultrapassa 25 milhões de visualizações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 10:56

Ademar Barros faz batatas fritas com bacon e frango 14há 30 anos no Rio
Ademar Barros faz batatas fritas com bacon e frango 14há 30 anos no Rio Crédito: Reprodução
O rapper norte-americano Snoop Dogg, 50, publicou em suas redes sociais um vídeo em que apresenta ao mundo, maravilhado, a batata frita de Marechal. Um clássico da baixa gastronomia carioca, ela é vendida numa barraquinha por Ademar de Barros, próximo à estação de trem de Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro.
O rapper chama Ademar de "lenda" e exibe imagens deixam claro que ali não tem miséria - a porção maior, com adicionais como bacon, calabresa e frango, pode beirar os três quilos. "A próxima vez que o restaurante estiver muquirana com a porção de batata frita, mostre isso", diz o texto da postagem do rapper. O vídeo já tem mais de 1 milhão de curtidas, 35 mil comentários e quase 25 milhões de reproduções na página do músico.
As cenas mostram a montagem de porção, com as batatas fritas e as carnes se sobrepondo em uma quentinha de alumínio. Depois que a coloca dentro de uma sacola, o vendedor ainda dá um "chorinho" para o cliente (como se precisasse) e joga mais batata em cima da embalagem. "Ele é o rei da batata frita!", anuncia Snoop, animado. Em maio passado, a batata da Marechal se tornou Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro.

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