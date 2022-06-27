Ludmilla se emociona a caminho do BET Awards: ‘Maior celebração da cultura preta’

Ludmilla se emociona a caminho do BET Awards Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla

Ludmilla está concorrendo à categoria de Melhor Artista Internacional no BET Awards, que acontece neste domingo, 26. Nas redes sociais, a cantora revelou estar emocionada com a indicação.

Neste sábado, Ludmilla chegou em Los Angeles, que será o local do evento, e fez um post no Twitter sobre a empolgação.

"Cheguei em Los Angeles pro BET Awards, a maior celebração da cultura preta no mundo. Minha primeira vez em um prêmio americano e pra aumentar a minha felicidade, como indicada", escreveu.

"No voo pra cá, vim refletindo sobre como minha música tem atravessado fronteiras. Confesso que chorei!. Só de ser indicada já fico feliz, mas quero lembrar que essa indicação não é só minha", disse.