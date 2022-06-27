Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'Nunca desmereci ninguém', diz Paulo André em nova polêmica com Arthur Aguiar
Famosos

'Nunca desmereci ninguém', diz Paulo André em nova polêmica com Arthur Aguiar

Rapper xingou vencedor do BBB com P.A no palco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 10:39

Paulo André consola Arthur no
Paulo André consola Arthur no "BBB 22" Crédito: Reprodução
O atleta e ex-BBB Paulo André se vê envolvido em uma polêmica com o campeão da edição, Arthur Aguiar. Durante um show de rap da banda Cone Crew Diretoria, ele subiu ao palco e foi ovacionado pelo público.
Porém, um dos músicos resolveu rimar alguns versos na hora. Em um deles, disse que foi P.A quem de fato venceu o reality e ainda xingou Aguiar: "Fo**-se o Arthur".
Em uma das imagens, é possível ver Paulo André apenas sorrindo, porém, nas redes sociais ele tem sido atacado e chamado de "falso" por alguns dos seguidores. P.A resolveu se explicar.
"Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim! Eu nunca desmereci vitória de ninguém! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade é não desmerecer ninguém seja lá o que for", começou.
"Fiquem à vontade em me atacar e falarem o que quiserem sobre mim, mas deixem minha família em paz!", emendou ele que em seguida tentou mais uma vez elucidar a polêmica.
"O vídeo que está rolando, parece que algumas pessoas estão me confundindo com o rapaz que está na frente comemorando ou talvez com o rapaz que esteja mais na esquerda, de casaco. Eu sou o cara que está no fundo. E no momento que o rapper faz a rima e olho pro meu lado e digo: 'Vai dar ruim. A conta vai cair em cima de mim'. E é o que está acontecendo", finalizou.

Veja Também

Anitta fecha o Rock in Rio Lisboa com sertanejo e sob forte tensão política

Ludmilla se emociona a caminho do BET Awards: ‘Maior celebração da cultura preta’

Wesley Safadão cancela shows devido a problemas de saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arthur Aguiar BBB Famosos bbb 22 Paulo André
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados