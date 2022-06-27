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Wesley Safadão cancela shows devido a problemas de saúde

Cantor não se recuperou de uma lesão na coluna e precisa de repouso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 08:24

Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão Crédito: FramePhoto/Folhapress
Wesley Safadão precisou cancelar sua agenda de shows deste fim de semana por recomendações médicas. O artista publicou uma nota nas redes sociais neste sábado, 25.
Ele cancelou seis apresentações que faria em cidades da Bahia e Paraíba, porque não se recuperou de uma lesão na coluna e, por conta do problema de saúde, terá que ficar em repouso nos próximos dias.
"A WS Shows, empresa que gerencia a carreira de Wesley Safadão, informa que por motivos de saúde do cantor, os shows que aconteceriam hoje (25/06) em Santo Antônio de Jesus/ BA, Cruz das Almas/ BA e Conceição do Jacuípe/ BA e amanhã (26/06) em Ibicuí/ BA, Santa Luzia/ PB e Monteiro/ PB, respectivamente, não poderão ser realizados", diz a nota.
De acordo com o comunicado, o artista irá retomar a programação de apresentações somente após receber alta médica.

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