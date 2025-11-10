Aparição

Simone e Simaria fazem rara aparição juntas e cantam na casa de Carlinhos Maia

Irmãs estão separadas desde 2022, com Simone saindo em carreira solo

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:11

Simone e Simaria no clipe de "Amiga" Crédito: Reprodução/YouTube/Simone e Simaria

As irmãs Simone e Simaria Mendes fizeram uma rara aparição juntas neste sábado (8). Em uma festa na casa do influenciador Carlinhos Maia, as duas improvisaram um pequeno show e cantaram um de seus sucesso como dupla sertaneja.

As baianas também estavam na companhia de Lucas Guimarães, influenciador e apresentador do SBT, Elas cantaram sucessos de quando se apresentavam em dupla, entre eles "Bom Substituto" e "126 Cabides".

O vídeo viralizou nas redes sociais. Recentemente, Simone, que seguiu a carreira nos palcos após o fim da dupla com Simaria, em 2022, falou sobre o futuro da irmã e o retorno aos shows.

"Eu apoio a felicidade e realização da minha irmã. Estarei sempre ao lado dela para apoiar as suas decisões, seja ela qual for", disse ao Gshow.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, o irmão da cantora, Caio Mendes, revelou que Simaria está finalizando os últimos detalhes e deve retomar a carreira musical no próximo ano.

"No ano que vem Simaria volta. Ela volta porque tem muita vontade de voltar. Ela quer ajustar as coisas na vida dela, não tem pressa, então acredito que seja para o ano que vem. Estou trabalhando para isso de verdade."

A SIMARIA E A SIMONE CANTANDO BOM SUBSTITUTO PQP pic.twitter.com/ITxb4yDmZG — simarete 💫 (@simaretes) November 8, 2025

