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Simone comenta possível volta aos palcos com Simaria: 'Ainda não sei'

Cantora respondeu perguntas de fãs na manhã desta segunda-feira (1°)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 10:13

Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais
Simaria e Simone  Crédito: Robson Ventura/Folhapress
A cantora Simone, 38, dupla de Simaria, 40, usou seus Stories do Instagram para interagir com os fãs e responder perguntas na manhã desta segunda-feira (1º). Um internauta questionou quando ela voltaria a cantar com a irmã nos palcos.
"Ainda não sei", escreveu como resposta. Em outra pergunta, Simone foi questionada se também tiraria um tempo da carreira. "Cumpri toda a agenda de junho e julho, e peguei uma folga para descansar o juízo e aproveitar as férias do meu filho [Henry]", explicou.
A artista ainda disse que pretende voltar aos palcos "em breve", e também foi questionada quando veria os sobrinhos novamente. "Breve", escreveu. Ela também disse que não tem data certa para voltar aos Estados Unidos, onde sua filha, Zaya, nasceu, já que tem "muita coisa para fazer".
Recentemente, surgiram especulações de que Simone estaria investindo na carreira solo, após mudar o nome do perfil do Instagram de "simoneses" para "simonemendes". O fato ocorre após polêmicas da artista com sua irmã e parceira de dupla. Recentemente, Simaria deixou de seguir a irmã no Instagram, e também parou de acompanhar o perfil oficial da dupla.
Esse fato faz aumentar ainda mais a crise que as duas artistas vivem. Ambas estão separadas, e Simone tem feito shows solo. A discussão pública começou após um desabafo de Simaria a respeito da forma como a parceira de palco a controlava durante anos.

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