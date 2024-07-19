Silvio Santos segue internado e está sendo medicado

Silvio Santos Crédito: Divulgação SBT

Michelle Barros confirmou a internação durante o "Chega Mais" na última quinta-feira (18). Durante o programa, ela leu a seguinte nota: "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica na torcida para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem".

E o SBT confirmou que Sílvio Santos está internado com influenza A #ChegaMais pic.twitter.com/mS8KqDacBK

Em nota enviada ao UOL, a emissora também confirmou a internação. "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos", diz o comunicado.

A H1N1 é uma variante da Influenza A. Trata-se de um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares. Segundo o Estadão, a internação foi necessária para que ele recebesse medicamentos injetáveis.

Segundo o Estadão, ele está internado no Hospital Albert Einstein. Procurado pelo UOL, o hospital paulista disse não ter informações sobre o apresentador.