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Saúde

Silvio Santos segue internado e está sendo medicado

Informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa do SBT. "A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco", diz a nota
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 16:27

Silvio Santos
Silvio Santos Crédito: Divulgação SBT
Silvio Santos segue internado, está sendo medicado e passa bem. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa do SBT.
Michelle Barros confirmou a internação durante o "Chega Mais" na última quinta-feira (18). Durante o programa, ela leu a seguinte nota: "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica na torcida para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem".
E o SBT confirmou que Sílvio Santos está internado com influenza A #ChegaMais pic.twitter.com/mS8KqDacBK
Em nota enviada ao UOL, a emissora também confirmou a internação. "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos", diz o comunicado.
A H1N1 é uma variante da Influenza A. Trata-se de um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares. Segundo o Estadão, a internação foi necessária para que ele recebesse medicamentos injetáveis.
Segundo o Estadão, ele está internado no Hospital Albert Einstein. Procurado pelo UOL, o hospital paulista disse não ter informações sobre o apresentador.
Na quarta-feira (17), o SBT negou a internação. "Informação (sobre internação) não procede. Ele está no Brasil e bem de saúde", disse a assessoria da emissora em nota enviada ao UOL.

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