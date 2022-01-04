Silva posta foto nu e movimenta a internet; veja as reações

O cantor Silva chegou em 2022 movimentando as redes sociais. O capixaba publicou um nude no Twitter, que gerou bastante repercussão. Na imagem, Silva aparece nu, sentado na cama e mexendo no celular. "Pronto pra 2022", diz a legenda da imagem.
Os fãs ficaram em polvorosa e não pouparam elogios e brincaram com a ousadia do cantor. Até a MTV Brasil entrou na brincadeira. "LUCIOOOOOOOOOOOOOOOO o zoom q eu dei", disse um fã.
"Aí mô ficou linda a foto que eu tirei! Mas a de você em pé deixa só pra gente mesmo", escreveu outro. "Se 2022 for lindo igual a tu, estaremos bem !!", comentou mais um. Veja abaixo mais reações.