Silva posta foto nu e movimenta a internet; veja as reações

Silva posta foto nu na internet Crédito: Twitter/@silvaoficial

O cantor Silva chegou em 2022 movimentando as redes sociais. O capixaba publicou um nude no Twitter, que gerou bastante repercussão. Na imagem, Silva aparece nu, sentado na cama e mexendo no celular. "Pronto pra 2022", diz a legenda da imagem.

Os fãs ficaram em polvorosa e não pouparam elogios e brincaram com a ousadia do cantor. Até a MTV Brasil entrou na brincadeira. "LUCIOOOOOOOOOOOOOOOO o zoom q eu dei", disse um fã.

"Aí mô ficou linda a foto que eu tirei! Mas a de você em pé deixa só pra gente mesmo", escreveu outro. "Se 2022 for lindo igual a tu, estaremos bem !!", comentou mais um. Veja abaixo mais reações.

??? — MTV BRASIL (@MTVBrasil) January 3, 2022

Silva, eu tenho família! — Uma Fogaça Forti (@fortifyff) January 3, 2022

Eu que ainda não estava pronto pra essa foto ?❤️‍? — a gloglôgleglê  (@whtpo) January 3, 2022

Se 2022 for lindo igual a tu, estaremos bem !! pic.twitter.com/1mrCssepo9 — Sergio ??✊?⬅️ (@SerrrgioMarques) January 3, 2022

Mais um sonho realizado ?? — dome • LULA 2022 (@domenisque) January 3, 2022

Aí Silva, perfeito sabe — Phael (@Raaphasoouza24) January 3, 2022