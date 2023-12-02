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Homenagem

Sidney Magal canta 'Sandra Rosa Madalena' com passageiros de voo a Salvador

O cantor usou as redes sociais para mostrar uma surpresa que ganhou de fãs dentro de um avião
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 10:20

Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos
Sidney Magal  foi surpreendido com uma homenagem iniciada pelo piloto da aeronave ao anunciar a presença do cantor no voo Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial
Sidney Magal usou as redes sociais para mostrar uma surpresa que ganhou de fãs dentro de um avião. Em um vídeo compartilhado pelo próprio cantor nesta quarta-feira (29), a tripulação e os passageiros de um voo, que saiu de Recife em direção a Salvador, cantaram um dos seus maiores sucessos e clássico da MPB: "Sandra Rosa Madalena".
Ele voltava de um período de férias, quando foi surpreendido com uma homenagem iniciada pelo piloto da aeronave ao anunciar a presença do cantor no voo. Em seguida, "Sandra Rosa Madalena" passou a ser tocada nas caixas de som do avião. Os passageiros passaram a acompanhar o hit com palmas e cantoria.
Magal, que disse ter sido homenageado outras vezes dentro de um avião, ficou emocionado com mais uma iniciativa espontânea das pessoas que o admiram como artista, que teve um filme sobre a sua trajetória, "Meu Sangue Ferve por Você", lançado no início de outubro .
"É mais uma dose de amor e carinho desse público, pela qual eu também retribuo com toda minha admiração por manter a chama do Magal acesa em vossos corações. Dá o play e veja que maneiro foi esse momento que me deixou completamente emocionado", escreveu o cantor
No registro, ele filma os passageiros do voo, que entoam os versos "Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar". Magal, então, os incentiva e diz: "Comigo"

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