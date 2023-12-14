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Transmissão

Show de Paul McCartney no Rio será transmitido no streaming

Apresentação do ex-Beatle no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, poderá ser vista ao vivo no Disney+ e no Star+
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:11

80 anos de Paul McCartney: Confira as músicas mais gravadas
Show de Paul McCartney no Rio será transmitido no streaming Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O último show da turnê de Paul McCartney no Brasil será transmitido pelos serviços de streaming da Disney, o Disney+ e o Star+ --que agora serão unificados no Brasil, assim como já é em outros países. O eterno Beatle faz a apresentação final da turnê "Got Back Tour" neste sábado (16), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Ele já passou com este show por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, em apresentações de três horas de duração que contemplam clássicos dos Beatles como 'Something', 'Let It Be' e 'Can't Buy Me Love'.
Os serviços de streaming da Disney também apresentam outros programas sobre os Beatles, como um por exemplo um documentário sobre a última música --"Now and Then: a Última Música dos Beatles"-- no Disney+.

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