Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Shania Twain revela que achatava seios para evitar abuso sexual de padrasto

Cantora também teve dificuldade em assumir a sua feminilidade devido ao assédio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 12:50

Shania Twain revela que achatava seios para evitar abuso sexual
Shania Twain revela que achatava seios para evitar abuso sexual Crédito: Reuters/Folhapress
Shania Twain, de 57 anos, virou um símbolo feminista da música country com hits como Man, I Feel Like A Woman, Any Man Of Mine e You’re Still The One. Em entrevista ao Sunday Times, publicada no domingo, 4, a cantora revelou que as inspirações para as faixas vieram de começo de vida difícil.
A artista contou que foi vítima de abusos sexuais do padrasto na infância e adolescência. Como uma tentativa de evitar novas agressões, ela tentava diminuir os seios.
"Eu me escondia e achatava meus seios. Eu usava sutiãs pequenos demais - usava até dois - para diminuir [os seios] até não haver nada feminino em mim. Era mais fácil para passar despercebida. Porque, meu Deus, foi terrível - você não queria ser uma garota na minha casa."
Os episódios fizeram com que Shania tivesse dificuldades em desenvolver a sua feminilidade e administrar sentimentos negativos. "Demorou muito tempo até conseguir lidar com a minha raiva. Você não quer ser alguém que me ataca na rua, porque eu vou te destruir se for preciso", completou.
Não é a primeira vez que a cantora fala dos abusos em casa. No livro From This Moment, de 2011, ela disse que interferiu em brigas do padrasto com sua mãe com medo de que ele a matasse
Ela perdeu a mãe em um acidente de carro em 1987, quando tinha 22 anos. O padrasto também morreu na ocasião.
A história de vida da artista está disponível no documentário da Netflix Shania Twain: Not Just A Girl (2022).

Veja Também

Veja fotos da capixaba Jéssica Turini, affair de Neymar, no Catar

Morre Kirstie Alley, atriz das comédias 'Olha Quem Está Falando', aos 71 anos

'A Fazenda 14': Pétala Barreiros sai do reality show após pedido da família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados