Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Shakira faz apelo para que imprensa respeite a privacidade dos filhos: 'perseguição'
Famosos

Shakira faz apelo para que imprensa respeite a privacidade dos filhos: 'perseguição'

Cantora afirmou que Milan e Sasha, frutos do relacionamento com Gerard Piqué, estão sendo seguidos por paparazzi
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 08:41

Shakira se diz completa sem Piqué, em primeira entrevista pós separação
A cantora Shakira Crédito: Twitter/@nmas
Shakira publicou nesta segunda-feira, 10, uma carta aberta a "amigos, jornalistas e meios de comunicação" pedindo que a privacidade de seus filhos seja respeitada.
Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, são fruto do relacionamento da cantora com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué e, segundo ela, têm sofrido com o assédio da mídia após a separação polêmica do casal.
"Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma curiosidade permanente por parte da imprensa sobre mim e minha família. No entanto, meus filhos Milan e Sasha viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição implacável por paparazzi e vários meios de comunicação em Barcelona", disse a artista.
"Agora que estão iniciando uma nova etapa em suas vidas, peço encarecidamente à mídia, em nome de meus filhos, que respeitem o direito deles à privacidade. Peço que parem de segui-los até a saída ou entrada da escola, esperando na porta de nossa casa ou perseguindo-os em suas atividades extracurriculares e recreativas, como tem acontecido todos os dias em Barcelona", completou.
Shakira pediu que jornalistas e fotógrafos "sejam sensíveis à situação" que as crianças estão enfrentando e que se comportem "da maneira mais humana possível". Ela reforçou que os garotos só querem "frequentar a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras".
"Estendo este pedido não mais como artista, mas como mãe que quer proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional de seus filhos para que possam viver uma vida saudável e feliz, como toda criança merece", completou a cantora.
Shakira e Piqué anunciaram o fim da relação em junho de 2022. Desde então, a separação vem causando barulho na mídia após a notícia de que o atleta teria traído a cantora com a jovem que é a atual namorada dele.
Em janeiro, a canção Shakira BZRP Music Sessions 53 foi lançada, na qual a artista supostamente manda indiretas e farpas ao ex-marido. A música fez muito sucesso e já conta com mais de 500 milhões de reproduções no Spotify.

Veja Também

Juliana Paes assina com Netflix e Star+ para atuar em séries longas

Mãe de Cristiano Ronaldo comenta em foto de Gusttavo Lima: "Nossa família gosta muito de ti"

Fingindo ser zelador, influencer viraliza ao levantar pesos em academia do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Shakira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Roberto Carlos faz show histórico em Cachoeiro
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados