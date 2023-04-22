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Superação

"Sempre que acordo é o dia mais importante da minha vida", diz Simony após câncer

Cantora afirma que ressignificou tudo e quer ajudar pessoas a terem tratamento digno. Cantora está lançando o e-book "Um Dia de Cada Vez - A Realidade por Trás de um Diagnóstico"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 10:21

Simony usou as redes sociais para falar sobre seu tratamento contra um câncer
Simony está lançando o e-book "Um Dia de Cada Vez - A Realidade por Trás de um Diagnóstico" Crédito: Reprodução/ Instagram @simonycantora
A primeira reação é o choque. Em seguida, revisitam alguns pensamentos ruins. Depois, chega o momento de parar, entender a situação, pensar nas possibilidades e encarar a realidade. Foi esse o caminho traçado pela cantora Simony, que em agosto do ano passado, aos 46 anos, descobriu que tinha um câncer de intestino.
"Esse questionamento da minha fé e 'por que eu?' eu nunca tive. O único medo foi quando li que tinha a doença e não sabia se havia metástase, ou seja, se estava espalhado pelo corpo todo. Após exames, entendi meu quadro e fiquei bem mais calma", diz ela em conversa com a reportagem.
Apesar da rápida compreensão, o processo foi doloroso e levou a artista a cogitar até mesmo passar a guarda do filho mais novo, Anthony, 9, para a mãe. "E foi muito importante ter um médico que te dá forças nessa jornada. Tinha dois caminhos: ou pensava em morte ou enfrentava e via uma luz. A vontade de estar perto dos meus filhos me levou à segunda opção", afirma.

MUDANÇAS

Toda essa experiência foi retratada num livro em formato de e-book que Simony lançou recentemente: "Um Dia de Cada Vez - A Realidade por Trás de um Diagnóstico", onde ela conta detalhes de sua jornada em busca da cura. Ainda não é possível decretar que a cantora esteja totalmente livre da doença, já que ainda precisa passar por alguns exames nos próximos meses, mas a vida dela segue normal sem sequelas ou maiores transtornos.
"Isso ressignificou tudo em mim. Hoje, sempre que eu acordo, é o dia mais importante da minha vida. Não faço mais planos longos nem nada obrigada, minha única obrigação é ser feliz. Passo mais tempo com a família", decreta.
A partir de agora, Simony tem a vontade de ser uma voz cada vez mais ativa no alerta para o diagnóstico precoce e na luta para ajudar mais gente com câncer a ter um tratamento digno. Segundo ela, parte dos lucros das vendas do e-book vai para o Instituto Vencer o Câncer. "Virou uma missão e estou engajada nesse processo."
Outra forma de ajudar é por meio da palavra. A cantora revela que tem planos de dar palestras pelo Brasil sobre o que viveu para agregar à vida de quem precisa. "Eu fico muito feliz em poder salvar a vida de alguém ou mesmo em inspirar mulheres a usarem perucas, ou assumirem a careca. As mensagens que recebo já valem por tudo."

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