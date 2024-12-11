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Televisão

SBT quer a volta do Casos de Família e cogita Pablo Marçal como apresentador

Marçal já teria gravado até um piloto para o canal nos últimos dias; o jeito expansivo e polêmico é um atributo que agrada o SBT
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:31

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB)
Pablo Marçal foi candidato em São Paulo Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O SBT planeja a volta do Casos de Família para a programação da emissora em 2025. E para isso já começa a fazer testes com nomes para o comando. Dentre eles o do ex-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal.
A reportagem apurou que Marçal já gravou um piloto para o canal nos últimos dias. O jeito expansivo e polêmico é um atributo que agrada o SBT. Procurado, o canal não se pronunciou.
Coincidentemente, caso Marçal seja escolhido, ele terá de conviver diariamente com José Luiz Datena, que desde o começo da semana comanda o Tá na Hora. No debate da TV Cultura, em setembro, Datena deu uma cadeirada no adversário das eleições.
Pablo Marçal tem consultado outras TVs e decidiu que quer seguir nesse ramo. Há patrocinadores que estão dispostos a investir nessa oportunidade. Chegou a bater na porta da Band, mas o canal não se interessou.
O nome do novo apresentador ainda não está fechado. Segundo o colunista Flávio Ricco, Jojo Todynho, Cariúcha e Yudi Tamashiro também devem ter chances em testes programados para acontecer nos próximos dias.

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