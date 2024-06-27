Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Problemas mentais

Sasha expõe crises de ansiedade na infância sob os holofotes

Sasha Meneghel nasceu cercada pelas câmeras. Essa exposição fez com que a filha de Xuxa desenvolvesse problemas de saúde mental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 16:18

Sasha expõe crises de ansiedade na infância sob os holofotes
Sasha expõe crises de ansiedade na infância sob os holofotes Crédito: Reprodução / Instagram / @sashameneghel
Filha de Xuxa, Sasha Meneghel, nasceu cercada pelas câmeras e estampando capas de revista. A estilista desabafou sobre crises de ansiedade e outros distúrbios em entrevista.
A estilista desabafou sobre crises de ansiedade e outros distúrbios em entrevista."Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar", disse Sasha à revista Glamour.
A fundadora da Mondepars contou que as críticas afetaram sua visão sobre si mesma. "Não entendia porque opinavam sem nem me conhecerem. Eu levava tudo muito a sério, mesmo com meus pais pedindo para que não ligasse."
Ela ainda confessou que teve problemas de autoimagem: "Vivi numa fase que não tinha tanto acesso à internet, mas o pouco que tive foi suficiente para desenvolver, na época, distúrbio de imagem e bulimia". "A internet segue muito cruel", completou.

Veja Também

Xuxa volta à Globo e ganha novo quadro no 'Fantástico"

Peças da marca de Sasha custam de R$ 230 a R$ 3.190; veja preços

Eu sou nepobaby, diz Sasha Meneghel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Xuxa Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados