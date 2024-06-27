Sasha expõe crises de ansiedade na infância sob os holofotes Crédito: Reprodução / Instagram / @sashameneghel

Filha de Xuxa, Sasha Meneghel, nasceu cercada pelas câmeras e estampando capas de revista. A estilista desabafou sobre crises de ansiedade e outros distúrbios em entrevista.

A estilista desabafou sobre crises de ansiedade e outros distúrbios em entrevista."Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar", disse Sasha à revista Glamour.

A fundadora da Mondepars contou que as críticas afetaram sua visão sobre si mesma. "Não entendia porque opinavam sem nem me conhecerem. Eu levava tudo muito a sério, mesmo com meus pais pedindo para que não ligasse."