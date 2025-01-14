Sandy e o namorado Pedro Andrade são vistos em hotel de luxo na Costa Rica

Sandy, 41, e o namorado, Pedro Andrade, 45, optaram por um destino exótico para celebrar os primeiros dias de 2025. O casal viajou para Guanacaste, na Costa Rica, e se hospedou em um dos hotéis mais luxuosos do país.
Com diárias que variam entre R$ 5,9 mil e R$ 8,1 mil, o Nayara Springs é conhecido por ser um dos destinos favoritos de diversas celebridades, graças às acomodações de alto padrão e ao serviço exclusivo oferecido pelo estabelecimento.
Os quartos têm mais de 100 metros quadrados e contam com piscina de imersão alimentada por fontes termais minerais naturais. As unidades também dispõem de sala de estar, cozinha, serviços de lavanderia inclusos na diária e decoração moderna e contemporânea. O hotel oferece ainda academia, restaurante e bar para o conforto dos hóspedes.
Há também passeios dentro do resort, como trilhas e caminhadas para conhecer cachoeiras, rios, fontes termais, pontes suspensas, além de espécies de animais e plantas locais. Em uma das postagens de Sandy, é possível ver a cantora em uma dessas trilhas.
Embora a cantora e o nutrólogo não tenham posado juntos, alguns registros indicam que estavam no mesmo local, como na cachoeira Fortuna Waterfall, além de um vulcão em La Fortuna de San Carlos.
Após 24 anos de relacionamento e 15 de casados, Sandy e Lucas Lima anunciaram o término em comunicado conjunto nas redes sociais no final de setembro.