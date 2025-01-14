Sandy e o namorado Pedro Andrade são vistos em hotel de luxo na Costa Rica

Sandy em férias na Costa Rica Crédito: Reprodução @sandyoficial

Sandy, 41, e o namorado, Pedro Andrade, 45, optaram por um destino exótico para celebrar os primeiros dias de 2025. O casal viajou para Guanacaste, na Costa Rica, e se hospedou em um dos hotéis mais luxuosos do país.

Com diárias que variam entre R$ 5,9 mil e R$ 8,1 mil, o Nayara Springs é conhecido por ser um dos destinos favoritos de diversas celebridades, graças às acomodações de alto padrão e ao serviço exclusivo oferecido pelo estabelecimento.

Os quartos têm mais de 100 metros quadrados e contam com piscina de imersão alimentada por fontes termais minerais naturais. As unidades também dispõem de sala de estar, cozinha, serviços de lavanderia inclusos na diária e decoração moderna e contemporânea. O hotel oferece ainda academia, restaurante e bar para o conforto dos hóspedes.

Há também passeios dentro do resort, como trilhas e caminhadas para conhecer cachoeiras, rios, fontes termais, pontes suspensas, além de espécies de animais e plantas locais. Em uma das postagens de Sandy, é possível ver a cantora em uma dessas trilhas.

Embora a cantora e o nutrólogo não tenham posado juntos, alguns registros indicam que estavam no mesmo local, como na cachoeira Fortuna Waterfall, além de um vulcão em La Fortuna de San Carlos.