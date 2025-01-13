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Ex-Chiquititas se defende após vídeo com Luciana Gimenez viralizar

Não é possível ver se as duas de fato se beijam, mas muitos internautas interpretaram a movimentação como um beijo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 15:10

A atriz Júlia Gomes desmentiu o boato de que beijou a apresentadora Luciana Gimenez
A atriz Júlia Gomes desmentiu o boato de que beijou a apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram/@julinhagomes/@lucianagimenez
A atriz Júlia Gomes, que ficou famosa ao participar da novela Chiquititas, desmentiu o boato de que beijou a apresentadora Luciana Gimenez durante a virada de ano de 2024 para 2025 na Praia de Taípe, em Arraial D'Ajuda, na Bahia. No último final de semana, um vídeo em que as duas mulheres parecem estar se beijando viralizou nas redes sociais.
Em seu TikTok, a atriz se pronunciou e negou o ocorrido. "Se tivesse realmente acontecido o que estão dizendo que aconteceu, eu não teria problema nenhum em dizer que aconteceu, mas não aconteceu", comentou em uma postagem publicada neste domingo, 12.
@julinhagomes fofocao do mês 💋 #viral #fyp #foryou #imjustagirl ♬ som original - julinhagomes
No vídeo que se espalhou pelas redes sociais, Luciana e Júlia aparecem sentadas em um banco dentro de uma cabana de praia. As duas conversam e, em determinado momento, elas aproximam o rosto uma da outra. A ação, no entanto, é coberta por um leque empunhado pela atriz.
Não é possível ver se as duas de fato se beijam, mas muitos internautas interpretaram a movimentação como um beijo. "No vídeo, eu apareço segundo um leque, que eu nem sei de onde eu tirei, e conversando bem pertinho dela", disse Júlia.
"A gente estava em um momento muito amigas, a gente se conhece há um tempo. Então é muito triste ver que as pessoas realmente quererem distorcer as coisas", continuou.
Ainda de acordo com a atriz, a conversa com a amiga era sobre a vida amorosa de cada uma. "Eu não tenho para que esconder nada. Só queria falar que, realmente, foi tirado de contexto e [foi] muita maldade da pessoa [que compartilhou]", finalizou.

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