Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Salvador: Daniela Mercury se irrita com Tony Salles e cantor responde com indireta
Carnaval

Salvador: Daniela Mercury se irrita com Tony Salles e cantor responde com indireta

Artista criticou proximidade do trio elétrico de Tony Salles, e cantor respondeu ao vivo durante o desfile
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Março de 2025 às 14:17

Daniela Mercury se irrita com Tony Salles
Daniela Mercury se irrita com Tony Salles Crédito: Reprodução/X/@centraldefasDM
O carnaval de Salvador foi palco de um desentendimento entre Daniela Mercury e Tony Salles na madrugada desta terça-feira, 4, no circuito Dodô (Barra-Ondina). A cantora reclamou publicamente da proximidade do trio elétrico do cantor, que interferiu na qualidade do som de sua apresentação.
A situação aconteceu por volta da 1h, quando Daniela interrompeu a música Maimbê Dandá e encarou o trio de Tony Salles antes de se manifestar. "Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleque, rapaz. Ficou feio, viu bicho", reclamou a cantora.
O marido de Scheila Carvalho, por sua vez, respondeu sem citar o nome da artista. Ele explicou que seu trio precisou acelerar o percurso por causa de atrasos na programação.
"A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, às vezes, acabam segurando o percurso e atrasa", disse ao público.
O cantor também criticou a retenção dos trios ao longo do circuito e mencionou que ainda tinha um show para realizar em um camarote na mesma noite. "O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é porque sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar", afirmou.
O Estadão procurou a assessoria de Tony Salles, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. Já a equipe de Daniela Mercury informou que o posicionamento da cantora está no depoimento escrito por sua esposa, Malu Verçosa. Leia na íntegra:

Veja Também

Carnaval 2025: confira a programação dos blocos e shows no ES nesta terça-feira (4)

'Sei Que Tu Me Odeia', de Anitta com MC Danny, é eleita como o hit do carnaval 2025

Bloco Amigos da Onça anima foliões em Vitória, apesar da chuva e problema técnico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

daniela mercury Famosos salvador
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados