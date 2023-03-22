Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resumo da noite

Saída de Fred divide sentimentos de participantes do 'BBB 23'

Veja os principais acontecimentos após o resultado do décimo Paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2023 às 13:11

Conversa entre Bruna Griphao e Aline Wirley após a eliminação de Fred
Conversa entre Bruna Griphao e Aline Wirley após a eliminação de Fred Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
A eliminação de Fred, com 50,23% dos votos, na noite desta terça-feira, 21, mexeu com as emoções dos demais participantes do BBB 23, especialmente entre suas aliadas do Quarto Deserto e os adversários que escaparam da berlinda, Domitila Barros e Gabriel Santana.
Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda choraram pela saída do amigo, resultado que, inclusive, as deixou preocupadas com seus futuros no jogo. Enquanto isso, Domitila comemorou a permanência, bem como a eliminação de Fred, com quem protagonizou alguns desentendimentos na casa. Na ocasião, a modelo aproveitou para pular de roupa na piscina.
Após mais uma "resposta do público", o papo sobre jogo rendeu durante a madrugada
Veja tudo o que rolou no Big Brother Brasil 23:

PLANTÃO NO BIG FONE

Logo após a eliminação do jornalista, Amanda, Cezar e Ricardo decidiram fazer "plantão" no Big Fone, na esperança de uma ligação que possa ajudá-los no jogo. O momento rendeu um breve desconforto entre os dois brothers, após o biomédico chegar junto ao enfermeiro sem ser convidado, para disputar o possível telefonema.

PLANOS PARA O PRÓXIMO PAREDÃO

As estratégias para o próximo Paredão já começaram. Aline, por exemplo, declarou à Bruna que pretende votar em Cezar. Em conversa com Gabriel, a atriz pontuou que Marvvila e o enfermeiro devem ser os alvos da semana. Além disso, ambos concordaram que Sarah Aline é a participante com menos possibilidade de voto da casa.

NOVA ALIANÇA

A aliança entre Gabriel e Bruna está firmada. "Hoje, você é uma das minhas prioridades. A Sarah, a Marvvila... E eu voto em pessoas do meu quarto antes de votar em você", declarou o ator para ela. No Quarto Deserto, a artista confessou para Aline que, no momento, Gabriel está em seu pódio. "A Amandinha já sente isso, sabe? E ela já conversou assim comigo. Em algum momento eu vou ter que fazer essa escolha", disse.

CONVERSA ENTRE ALINE E DOMITILA

Aline conversou com Domitila sobre a importância dos assuntos pautados pela modelo no BBB 23. "Você me inspira e eu tenho me aberto várias linhas de pensamento, de raciocínio, de verdade", declarou. Em resposta, Domitila pontuou: "Muitas coisas que eu falo, muitas coisas que eu brigo, é porque eu sinto que muita gente não tem a oportunidade de falar".

Veja Também

BBB 23: Casa do Reencontro rende treta entre brothers e memes nas redes sociais

Segunda temporada de 'Cidade Invisível' retrata histórias vivas

Madonna publica 'regras' que segue em casa: 'Seja feliz com o que você tem'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados