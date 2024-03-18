Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Saiba quem é Luis Ribeirinho, novo affair de Luísa Sonza

Médico português também já trabalhou como modelo. Os rumores de que o casal está junto começaram no início do ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 11:45

Saiba quem é Luis Ribeirinho, novo affair de Luísa Sonza
Saiba quem é Luis Ribeirinho, novo affair de Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Twitter
A cantora Luísa Sonza, 25, chegou de mãos dadas com o médico Luis Ribeirinho em show gratuito no Parque Burle Marx, em São Paulo, no último domingo (17). O rapaz é o novo affair da artista, que recentemente revelou em rede nacional ter sido traída por Chico Moedas.
Pelas redes sociais, o português de 29 anos tem uma conta de Instagram fechada com pouco mais de 14 mil seguidores, mas imagens do bonitão já rondam a internet e alguns perfis que abordam a vida de celebridades.
Os rumores de que o casal está junto começaram no início do ano. A assessoria de Luísa ainda não havia confirmado até a publicação deste texto se é um namoro oficial. Mas em fevereiro, o rapaz publicou uma foto abraçado a ela com a legenda: 'My Valentine', celebração pelo Dia dos Namorados.
Ribeirinho fez residência em cirurgia plástica na Alemanha e o pai dele é dono de uma clínica famosa na cidade do Porto.
Além da medicina, Ribeirinho também é modelo e já fez parte de uma agência. Apesar de ter uma conta privada na web, o médico costuma publicar fotos sem camisa, na praia, onde gosta de surfar, e com seus cachorros.

Veja Também

Wanessa Camargo confirma término com Dado Dolabella, mas diz que ainda há sentimento

Fabiana Justus volta a hospital para novo ciclo de tratamento contra a leucemia

Yasmin revela 'choque' com falas no BBB e abre o jogo sobre Rodriguinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

luisa sonza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados