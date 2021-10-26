Saiba qual filme vai passar na "Sessão da Tarde", nesta terça (26/10)

Foto de divulgação do filme "Muito Bem Acompanhada", com Debra Messing (Will and Grace) e Dermot Mulroney (O Casamento do Meu Melhor Amigo) Crédito: Divulgação

A Sessão da Tarde desta terça-feira, 26 de outubro de 2021, é uma comédia romântica daquelas. "Muito Bem Acompanhada", com Debra Messing (Will and Grace) e Dermot Mulroney (O Casamento do Meu Melhor Amigo), promete animar a tarde da TV Globo.

No longa, Kat (Debra) contrata Nick (Dermot) para acompanhá-la no casamento de seu irmã, que terá como padrinho seu ex-noivo. Aos poucos, essa relação de fachada torna-se mais séria.