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Televisão

Saiba qual filme vai passar na "Sessão da Tarde", nesta terça (26/10)

Filme com Debra Messing e Amy Adams, "Muito Bem Acompanhada" anima a tarde na TV Globo
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:54

Foto de divulgação do filme
Foto de divulgação do filme "Muito Bem Acompanhada", com Debra Messing (Will and Grace) e Dermot Mulroney (O Casamento do Meu Melhor Amigo) Crédito: Divulgação
A Sessão da Tarde desta terça-feira, 26 de outubro de 2021, é uma comédia romântica daquelas. "Muito Bem Acompanhada", com Debra Messing (Will and Grace) e Dermot Mulroney (O Casamento do Meu Melhor Amigo), promete animar a tarde da TV Globo.
No longa, Kat (Debra) contrata Nick (Dermot) para acompanhá-la no casamento de seu irmã, que terá como padrinho seu ex-noivo. Aos poucos, essa relação de fachada torna-se mais séria.
O que Kat não esperava era que Nick conquistasse a simpatia de sua família, demonstrando ser um genro perfeito e objeto de desejo de qualquer mulher. O longa tem direção de Clare Kilner, cineasta por trás de seriados como O Alienista e Expresso do Amanhã.

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