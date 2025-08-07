Televisão

Saiba por onde andam os atores de 'Terra Nostra', próxima trama reprisada da Globo

Ana Paula Arósio vive fora dos holofotes, e Carolina Kasting trabalha em outro ramo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:02

Os atores Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio, em 1999 Crédito: Folhapress/Folhapress

A Globo vai reprisar "Terra Nostra" (1999) a partir do fim deste mês, em substituição a "História de Amor" (1995), na Edição Especial, logo após o Jornal Hoje.

Com isso, muita gente pode ter curiosidade sobre o paradeiro dos artistas mais famosos da trama. Estrela da história, Ana Paula Arósio, por exemplo, hoje vive longe dos holofotes por opção própria e cria cavalos na Inglaterra.

Par dela na trama, o ator Thiago Lacerda não atua desde 2023, e Carolina Kasting, que no enredo deu vida a Rosana, mudou completamente de área.

Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) Crédito: Globo/Divulgação

Abaixo, confira por onde andam dez dos principais nomes da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Ana Paula Arósio - Na história, foi Giuliana. Na vida real, vive na Inglaterra com o marido, com quem cria cavalos numa fazenda. O sumiço foi uma opção da atriz. Recentemente, reapareceu em uma entrevista no Fantástico. Seu último trabalho foi a série "Na Forma da Lei", antes de pedir desligamento da Globo.

Thiago Lacerda - Fez o mocinho Matteo. Seu último trabalho na dramaturgia foi em 2023, quando viveu Gaspar em "Amor Perfeito".

Antonio Fagundes - O ator veterano tem trabalhado em filmes e peças teatrais. Em abril, junto com o amigo Stênio Garcia, reviveu a dupla Pedro e Bino de "Carga Pesada" no especial de 60 anos da emissora. Fagundes não faz trabalhos na Globo desde 2019, quando foi protagonista da novela "Bom Sucesso". O contrato fixo foi encerrado em 2020

Maria Fernanda Cândido - Atualmente, a atriz mora em Paris, na França, e mantém uma carreira internacional. Seu último trabalho foi no filme "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho. A última novela foi "Renascer" (2024)

Débora Duarte - Tem se dedicado ao teatro. A última novela na Globo foi "Um Lugar ao Sol" (2021). Também atuou na minissérie "Olhar Indiscreto" (Netflix-2023) e fez participação na trama do SBT "A Caverna Encantada" (2024).

Raul Cortez - O intérprete do personagem Francesco Magliano morreria sete anos depois, em 2006, vítima de um câncer

Antônio Calloni - O ator está escalado para um papel em "Coração Acelerado", próxima das sete da emissora. Tem feito trabalhos recorrentes no canal. Sua última aparição foi como o coronel Belarmino em "Renascer" (2024).

Gabriel Braga Nunes - Atualmente, trabalha com teatro no espetáculo "Shakespeare & Rock'n'Roll". A última novela do currículo foi "Verdades Secretas 2" (Globo-2021), e também fez uma série do Prime Video.

Lu Grimaldi - A atriz fez participação na novela "Êta Mundo Melhor!" na pele de Aurora. Antes, fez "A Infância de Romeu e Julieta" (SBT-2023).

Carolina Kasting - Atualmente, se dedica a outra profissão: as artes plásticas. Ela produz quadros e peças de cerâmica. Esta longe da TV desde 2020, quando atuou em "Salve-se Quem Puder".

