Sucesso

'Terra Nostra' será a próxima novela reprisada na Globo

Substituindo Histórias de Amor, a trama que marcou época há 26 anos será a próxima novela reprisada na Globo

Sucesso da TV Globo no final dos anos 1990, Terra Nostra volta à programação da emissora em setembro, no lugar de História de Amor, atualmente exibida na faixa Edição Especial. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela foi ao ar originalmente em 1999 e marcou época ao retratar a imigração italiana no Brasil no final do século 19. >