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Novela

Rubinho morrerá em 'Vale Tudo'; saiba quando e lembre como foi final do personagem em 1988

Interpretado por Julio Andrade no remake, personagem foi vivido por Daniel Filho na versão original
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 08:59

Rubinho, personagem de Daniel Filho, durante cena em que sofre um enfarte em 'Vale Tudo' (1988)
Rubinho, personagem de Daniel Filho, durante cena em que sofre um enfarte em 'Vale Tudo' (1988) Crédito: Reprodução de 'Vale Tudo' (1988)/TV Globo
Rubinho (Julio Andrade), ex-marido de Raquel (Taís Araújo) em Vale Tudo, vai morrer em breve na trama da novela. As cenas sobre a morte do personagem estão previstas para ir ao ar entre segunda, 21, e terça, 22 de abril. Relembre abaixo como se deu o fato na versão original da produção, em 1988.

Como Rubinho morreu em "Vale Tudo"

Na ocasião, Rubinho era interpretado por Daniel Filho, enquanto Raquel por Regina Duarte. De acordo com o serviço de streaming Globoplay, na versão original, Rubinho morre no 23º capítulo.
Na ocasião, ele consegue embarcar num jatinho particular de Marco Aurélio por conta de sua amizade com Renato. A aeronave tinha uma parada prevista para Belém e depois seguiria para os Estados Unidos. Ele embarca ao lado de Cláudia, namorada de Marco Aurélio.
Raquel consegue se despedir do ex-marido já na pista de pouso. Ao som de New York, New York, de Frank Sinatra, ele sobe as escadas do jato e grita: "Nova York! There i'll go!".
Já sentado, se emociona: "Nem acredito que eu estou indo para Nova York. Acho que o avião vai cair! Devo estar sonhando! [Risos]. Já, já eu estou no Village... Soho... Central Park... Broadway...".
Em seguida, sofre um enfarte e é acudido por Cláudia, que pede para o piloto Marcondes suspender o voo. Rubinho é socorrido e internado num hospital. Em contato com Raquel, já muito fraco, pede: "Meu passaporte...". Ela encontra o objeto e lhe dá em mãos. Ao tocá-lo, seu coração dispara e a máquina indica mais uma parada cardíaca. Rubinho morre.

Quando Rubinho vai morrer no remake de 'Vale Tudo'

Segundo o resumo oficial de Vale Tudo disponibilizado no site Gshow, da Globo, as últimas cenas envolvendo Rubinho devem ir ao ar entre segunda-feira, 21, e terça, 22.
Rubinho (Julio Andrade), personagem do remake de 'Vale Tudo'
Rubinho (Julio Andrade), personagem do remake de 'Vale Tudo' Crédito: Manoella Mello/TV Globo
"Maria de Fátima pede desculpas a Rubinho. Cláudia recebe orientações de Marco Aurélio para entregar uma mala a um contato em Porto Rico. Rubinho coloca sua etiqueta em outra mala. Raquel se despede de Rubinho. Rubinho passa mal durante o voo, e Claudia manda o piloto Marcondes retornar. Raquel e Cláudia levam Rubinho para o hospital.", consta na sinopse de 21 de abril.
Já no dia 22 de abril, consta: "Aldeíde conta a Ivan sobre Rubinho. Renato fica arrasado ao saber de Rubinho". Na versão original, a maior parte das cenas que precedem a morte de Rubinho são exibidas no 22º capítulo, mas o fato, em si, ocorre à altura de 10 minutos do capítulo 23.

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