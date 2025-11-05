Famosos

Rosto de Maya Massafera infecciona após cirurgia no maxilar: 'Não consigo parar de chorar'

Operação retirou partes de ossos de maxilar de influenciadora, com o objetivo de deixar a feição mais delicada

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:36

Rosto de Maya Massafera infecciona após cirurgia no maxilar: 'Não consigo parar de chorar' Crédito: Reprodução Instagram @mayamassafera

Maya Massafera revelou que está com uma infecção no rosto após passar por uma recente cirurgia para remodelar o maxilar, feita com o objetivo de deixar a feição mais delicada. No Instagram, na noite da última terça-feira, 4, ela apareceu chorando ao relatar a situação.

"Aí, gente, estou péssima. Não consigo parar de chorar, meu rosto está doendo muito. Aqui desse lado está inteiro infeccionado e grande", disse.

Segundo Maya, trata-se de uma infecção hospitalar. "É fácil de tratar, mas eu fico com medo por ser na boca e perto da cabeça. Não é normal acontecer isso em cirurgia, mas, quando acontece, é dentro do esperado. Mas eu fico assustada e com medo."

A influenciadora lembrou que esta não é a primeira complicação de saúde relacionada a procedimentos estéticos. "A primeira [cirurgia] foi a da voz, que [por causa dela] eu fiquei uns três dias sem enxergar [após erro médico], e agora essa, que deu infecção no meu rosto. Só quero que isso cure logo", afirmou.

Orientada pelo médico, ela mudou o antibiótico para tentar conter o quadro. Nas redes sociais, ela seguirá atualizando o público sobre a recuperação.

A recente operação de Maya retirou partes de ossos de seu maxilar. Após a cirurgia, ela mostrou os pedaços removidos. Nos primeiros dias de pós-operatório, a influenciadora só podia ingerir líquidos frios ou mornos.

Este vídeo pode te interessar