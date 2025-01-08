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Maya Massafera revela insegurança com homens bissexuais: "Me sentir mais mulher"

Influenciadora gravou um vídeo com Luciana Gimenez e contou que a apresentadora não se importa em ficar com homens bis ou pansexuais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 10:21

Maya Massafera publica vídeo falando pela primeira vez após cirurgias
Maya Massafera Crédito: Reprodução Instagram @mayamassafera
Maya Massafera, 44, revelou que não se sente segura para se relacionar com homens bissexuais e que prefere se envolver com heterossexuais.
A influenciadora gravou um vídeo com Luciana Gimenez e contou que a apresentadora não se importa em ficar com homens bis ou pansexuais. "Eu não teria esse problema todo", respondeu a estrela do Superpop.
Então, Maya se abriu sobre essa "barreira" com bissexuais. "Eu ainda não estou segura comigo mesma. Por eu ter me transformado há pouco tempo", afirmou.
A influenciadora admitiu que prefere se envolver com homens héteros e evitar dúvidas de sua mente. "Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros", declarou.
Eu quero estar com um hétero para eu me sentir mais mulher. Não sei se está certo eu falar isso, mas eu não consigo. Maya Massafera
Luciana aconselhou a amiga e disse que ela deve confiar que os homens querem estar com ela. "Está confuso, amiga. Você não tem que se preocupar por que o outro está com você. Se ele está com você, ele quer estar. Senão você vai entrar na cabeça do outro e ser psicóloga", afirmou.
Por fim, Maya reforçou sua preferência. "Ah, mas por enquanto eu quero os héteros", disse ela. "Eu também quero os héteros. Queremos todos, então grita", respondeu Gimenez, enquanto as duas riam.

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