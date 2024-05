Roque mostra recuperação em primeira aparição após sangramento intracraniano; veja foto

O coordenador de auditórios do SBT, Gonçalo Roque. Crédito: 'The Noite' com Danilo Gentili via YouTube

Roque, famoso assistente de palco do SBT, fez a sua primeira aparição pública após ser internado em um hospital, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, por conta de um sangramento intracraniano.



Quem noticiou o atual estado de saúde do artista foi Maísa Alves, assessora de imprensa do canal de Silvio Santos. Ela usou a própria conta no Instagram para divulgar uma foto do assistente de palco no hospital, em que ele aparece fazendo um sinal de ‘paz e amor’ com as mãos.