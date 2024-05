Faustão festeja aniversário do filho caçula após recuperação do transplante de rim

Faustão faz primeira aparição após transplante de rim e internação. Crédito: Instagram/@faustaodomeucoracao

Depois de ter passado, recentemente, por um transplante de rim, o apresentador Fausto Silva compareceu na festa de comemoração do aniversário de 16 anos do filho caçula, Rodrigo, na noite desta segunda-feira, 20.



Em um vídeo, postado nas redes sociais, Rodrigo está ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e parece surpreso e feliz com a comemoração. Em seguida, ele abraça Faustão, que aplaude o aniversário do filho. Luciana e Faustão também são pais de João Guilherme Silva, de 20 anos.

O registro de Faustão no aniversário de Rodrigo foi postado em stories no Instagram de Lara, de 26 anos, a primogênita do apresentador, fruto do casamento de dez anos com a sua primeira mulher, a artista plástica Magda Colares.

Fausto Silva realizou um procedimento médico de transplante de rim no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro, após complicações com uma doença renal que sofria. Ele era o 13º na fila para transplantes, de acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. O apresentador sofreu também com complicações advindas do procedimento, tendo sido liberado da internação apenas em abril.

Além da cirurgia nos rins, Fausto também passou por um transplante de coração em agosto do último ano e vinha realizando sessões de diálise desde dezembro, em um esforço para adaptar o organismo ao novo órgão.

