Confira os resumos das novelas da TV Globo desta terça-feira (21)

RANCHO FUNDO

Deodora conta a Vespertino sua história com Zefa Leonel. Fé desabafa sobre o fim de seu noivado com Tobias Aldonço, e Seu Tico Leonel entende que Primo Cícero faleceu. Esperança gosta de Jordão Nicácio. Tia Salete exige que Floro Borromeu encontre Juquinha. Aldenor, Nastácio e Zé Beltino vão ao cabaré de Deodora. Zefa Leonel agradece Deodora por encontrar Juquinha. Caridade pede que Zé Beltino não conte a Primo Cícero sobre seu trabalho. Marcelo repreende Blandina por se aproximar de Artur. Nivalda tem uma ideia para tirar dinheiro dos Leonel. Deodora pede perdão a Zefa Leonel.

RENASCER

Júpiter invade o quarto de Guto, que foge. Leda e Lizandra ouvem Guto se declarar para Lupita, enquanto ela dorme. Vênus prepara uma surpresa para Tom. Paulina convence Patty a se encontrar com ela. Plutão teme os trajes de Nanda para sua competição de skate. Júpiter afirma a Marieta que gosta de Lupita como amiga. Luca se preocupa com Murilo. Enéas comenta com Nicole sobre o desaparecimento de um grande amigo. Bia e Babbo levam Netuno/Léo para a competição de skate. Cláudio alerta Max sobre a rivalidade entre ele e Plutão. Tom encoraja Plutão antes da competição.

José Inocêncio revela a Pastor Lívio a vontade de ter a carta que a mulher de Rachid, Marianinha, escreveu para Maria Santa. Teca ameaça fugir se Mariana não deixá-la ficar na casa de Morena. Neno e Pitoco levam Du ao encontro de Buba. Buba conversa com Augusto e diz que Teca tem o direito de saber que Du está vivo. Joana conta a Tião que Egídio quer dormir com ela em troca do dinheiro. Rachid confidencia a Sandra que tem intenção de se casar com Dona Patroa. José Inocêncio sonda com Bento se é possível tirar João Pedro de seu testamento. Teca tem uma visão do dia em que Belarmino foi assassinado.