Encontro inusitado: Rafa Kalimann e Willem Dafoe tiram foto juntos em Cannes

Durante o Festival de Cinema de Cannes deste ano, um encontro inusitado em um hotel na cidade em que o evento ocorre chamou a atenção de usuários brasileiros na internet: a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann conversou e tirou fotos com o ator Willem Dafoe, que recentemente estrelou o longa Tipos de Gentileza, de Yorgos Lanthimos. Ela compareceu ao evento, em Cannes, na França, no domingo, 19.



Em uma postagem no Instagram, a influenciadora comentou sobre o assunto: "Você desce pra um café-da-manhã e tem o privilégio de bater um papo leve e atencioso com um dos maiores artistas que existe e ainda ouvir do mesmo com um sorriso muito gentil que ele ama o Brasil, inevitável um registro com Willem Dafoe. Quem aqui assistiu Pobres Criaturas e tantos outros trabalhos de Willem?", questionou Rafa.