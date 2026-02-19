Editorias do Site
Ronnie Von revela susto após parada cardíaca

Apresentador de 81 anos contou sobre complicações que sofreu após cirurgia

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:33

Ronnie Von
Ronnie Von Crédito: Reprodução @ Ronnievon

Ronnie Von, 81, contou sobre complicações que sofreu após cirurgia devido a uma parada cardiorrespiratória.

O apresentador disse que não tem medo da morte, mesmo sofrendo "piripaques" e indo parar no hospital. "Zero. Nada. Na hora que precisar ir, acabou. Tenho 81 anos. Não tenho do que reclamar", disse em entrevista à GQ Brasil.

Em um desses momentos, ele contou ter passado por uma cirurgia após uma parada cardíaca e levou um susto ao demorar a se recuperar da anestesia. "De repente, minha pressão começava a subir e eu me sentia no fundo de uma piscina, sem poder respirar. Mas estava lúcido", revelou, dando detalhes sobre o acontecido.

Hoje, durmo com uma máscara para evitar a apneia, o que também me prejudica. Eu me sinto como o Darth Vader

Ronnie Von

Apresentador

Ainda sobre a morte, ele revela não querer sentir dor. "Dizem que você aprende com a dor. Mas precisa sofrer para aprender as coisas? Não. Na escola, o professor não o agride. Ele o ensina", disse.

Ronnie não acredita estar na "melhor idade". "Não é verdade. A melhor idade é 25 anos. [...] A mente humana não passa dos 25'. Com uns 70 anos, entendi. Subi na goiabeira de casa e me quebrei todo. A melhor idade é mentira. Todas as coisas me incomodam."

O cantor disse "detestar" sair de casa. "Sigo um mantra: prefiro ser atropelado por um caminhão betoneira a ir a uma festa, a um show, a qualquer evento. Casamento? Meu Deus."

