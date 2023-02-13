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Rihanna confirma gravidez após show no intervalo do Super Bowl

Representante afirmou que cantora está grávida, conforme especulações dos fãs
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 11:29

A barriga ficou destacada no look escolhido por Rihanna para apresentação no intervalo do Super Bowl
A barriga ficou destacada no look escolhido por Rihanna para apresentação no intervalo do Super Bowl Crédito: Reuters/Folhapress
Rihanna está grávida, confirmou um representante da cantora à agência de notícias Associated Press na noite deste domingo, 12, pouco depois do show da cantora no intervalo do Super Bowl chegar ao fim. A artista de 34 anos já é mãe de um filho com o cantor A$AP Rocky, nascido em maio do ano passado.
Os questionamentos surgiram logo no início da apresentação, quando Rihanna passou a mão pela região de sua barriga, que teve destaque no figurino escolhido por ela para a noite. Como ela se limitou a cantar sucessos, num repertório que abordou diversos pontos de sua carreira, e não falou mais nenhuma palavra fora das letras, a gravidez foi tratada como especulação durante alguns momentos, até a confirmação.

O SHOW

A cantora vinha de sete anos sem realizar uma apresentação ao vivo (a última havia sido em janeiro de 2018, na cerimônia do Grammy). Apesar de não ter um álbum novo desde Anti, de 2016, lançou recentemente a música Lift Me Up, indicada ao Oscar de melhor canção original na trilha de Pantera Negra: Wakanda Forever.
A apresentação começou com a cantora vestida toda de vermelho sobre uma plataforma suspensa. Diversos dançarinos usando roupas brancas extravagantes e óculos - parte deles em outras plataformas, e o restante em cima de uma estrutura vermelha. As duas cores tomaram conta de todo o espetáculo. As luzes de celulares acesas pelos espectadores e fogos de artifício também somaram na composição.
Ao longo da apresentação, Rihanna cantou, nesta ordem, trechos de Bitch Better Have My Money (lançada em 2015), seguida por Where Have You Been (2011), Only Girl (2010), We Found Love (2011), alguns trechos gravados de S&M (2010) e Rude Boy (2009), Work (2016), Wild Thoughts (2017), Pour It Up (2012), All of the Lights (2012), Run This Town, Umbrella (2007) e Diamonds (2012). "Rihanna está grávida" chegou a figurar nos trending topics do Twitter ainda durante o espetáculo. Fonte: Associated Press.

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