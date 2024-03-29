Rhayara Morais, influenciadora digital de 34 anos, é encontrada morta em casa

Rhayara Morais, influenciadora digital e campeã brasiliense de powerlifting, de 34 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Águas Claras, no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 27.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada às 15h45 para a remoção do cadáver. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, que investiga o caso.
A atleta contava com 143 mil seguidores em seu Instagram e mostrava nas redes sociais sua rotina de treinos na academia e preparação para competições, além de participar de ensaios fotográficos profissionais.
Rhayara era formada em educação física, direito e ciências da computação. Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte da influenciadora. "Até agora sem acreditar nessa notícia triste e repentina. Descanse em paz", disse um. "Estou em choque. Você fará muita falta. Que Jesus te receba", escreveu outro.
Raquel Santos, amiga da atleta, fez uma homenagem nas redes sociais. "Eu agradeço a Deus por ter tido a honra e prazer de te chamar de amiga, a saudade dói mas agora você está no céu. Saiba que você foi muito amada e vai deixar um legado de amor", escreveu.