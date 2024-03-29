Rhayara Morais, influenciadora digital de 34 anos, é encontrada morta em casa

A influenciadora digital e campeã brasiliense de powerlifting Rhayara Morais Crédito: Reprodução/Instagram/@rhayara

Rhayara Morais, influenciadora digital e campeã brasiliense de powerlifting, de 34 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Águas Claras, no Distrito Federal, nesta quarta-feira, 27.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada às 15h45 para a remoção do cadáver. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, que investiga o caso.

A atleta contava com 143 mil seguidores em seu Instagram e mostrava nas redes sociais sua rotina de treinos na academia e preparação para competições, além de participar de ensaios fotográficos profissionais.

Rhayara era formada em educação física, direito e ciências da computação. Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte da influenciadora. "Até agora sem acreditar nessa notícia triste e repentina. Descanse em paz", disse um. "Estou em choque. Você fará muita falta. Que Jesus te receba", escreveu outro.