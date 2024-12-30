Renato Tommaso, baixista do Jota Quest, morre aos 54 anos

Renato Tommaso estava no Jota Quest havia 18 anos Crédito: Reprodução/Instagram @rogerioflausinooficial

Renato Tommaso, baixista do Jota Quest, morreu aos 54 anos no domingo (29). A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda. "Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você meu amigo!", diz a postagem.

Rogério Flausino também lamentou a morte do amigo em seu perfil. "Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada", diz a postagem.

Renato Tomasso era integrante do Jota Quest havia 18 anos. "Grande músico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao máximo e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais", escreveu Rogério Flausino.

O músico deixa a esposa e uma filha. Renato era casado com Dani Tommaso há 29 anos. Eles têm uma filha, a arquiteta Renata, de 26 anos. A filha também lamentou a morte do pai: "Até as saudades, que vão ser eternas, não se comparam ao meu amor por você, papai. Descanse em paz, nos vemos um dia", escreveu no Instagram.