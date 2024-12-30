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Internacional

Justiça decreta prisão preventiva de dois acusados pela morte de Liam Payne

Garçom e funcionário de hotel teriam fornecido drogas ao cantor, e outras três pessoas são processadas, diz site argentino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 08:41

Tributos para Liam Payne
Tributos para Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress
Todos os cinco acusados pela morte de Liam Payne foram formalmente processados pela Justiça argentina neste domingo, segundo o site Infobae. A juíza do caso decretou ainda a prisão preventiva do garçom Braian Paiz e de Ezequiel Pereyra, funcionário do hotel onde o cantor estava hospedado.
Payne morreu em outubro, após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires. A autópsia revelou que ele estava sob efeito de drogas e álcool no momento da queda. Desde então, foi iniciada uma investigação do caso.
Paiz e Pereyra são acusados de ter fornecido drogas a Payne. O empresário Roger Nores, acusado de abandono de pessoa seguido de morte e de facilitação de entorpecentes, foi processado por homicídio culposo.
Os outros dois investigados são Gilda Martín e Esteban Grassi, gerente do hotel presente no momento da morte do cantor e o responsável pelo estabelecimento, respectivamente.

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