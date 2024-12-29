Previsões gastrológicas para 2025

Os 12 signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Eis que o fim do ano veio antes do juízo final e os pecadores dos últimos dias já se alternam entre a preguiça, a gula e o sincretismo das previsões gastrológicas.

2025 será o ano de Júpiter, que promete transformar brunch em merenda e expandir ainda mais o café da manhã dos taurinos.

E se as metáforas alimentares aludem a desejos profundos, confira quais serão as energias mastigadas pelos astros em 2025.

Áries - Comentários ácidos e relatos picantes vão marcar o happy hour com novos colegas no trabalho. Cuide do temperamento para não deixar o caldo entornar.

Touro - Depois de engolir sapos, chegou o momento de digerir a teimosia, cozinhar mais em casa e não pagar caro por comida ruim. Para não ficar de ovo virado, evite sabores como pistache e tiramisù.

Gêmeos - Comer com os olhos pode amargar indecisões em restaurantes a quilo. Momento de colocar a mão na massa e economizar com marmitas congeladas para almoços na firma.

Câncer - quem não chora, não mama, mas a sensibilidade à lactose pode fazer escorregar no quiabo. O novo tempo é propício para experimentar receitas veganas.

Leão - Sua autoconfiança de blogueiro gastronômico pode lhe fazer enfiar o pé na jaca e desenvolver problemas de digestão (apesar do estômago de avestruz). Apressado come cru, mas não dê sopa para permutas com sushi.

Virgem - Os humores cítricos do novo ano podem revelar uma outra metade da laranja que você ainda não descascou para chupar. Evite procurar cabelo em ovo com seu perfeccionismo para criticar encontros em restaurantes franqueados (são todos farinha do mesmo saco).

Libra - Agradar a gregos e a veganos pode fazer doces pessoas amargarem bons relacionamentos a seu redor. Quem tem pena é galinha. Eis que chegou o momento de puxar brasa para sua sardinha e ficar com a autoestima por cima da carne-seca.

Escorpião - Depois de provar do próprio veneno (e da raspa do tacho), momento de prosperidade financeira. Venda o seu peixe, mas evite o drama de reclamar com a barriga cheia.

Sagitário - Levar relacionamentos em banho-maria não será mais opção de quem está com a batata assando. Ano para assumir responsabilidades. No frigir dos ovos, quem come de tudo está sempre mastigando, mas quem com os porcos se mistura...

Capricórnio - Ano para desentalar o pessimismo ultraprocessado e pisar em solos orgânicos a fim de empreender também em saúde com a alimentação. Saco vazio não para em pé e o peixe morre pela boca. O momento pede menos Masterchef e mais Rita Lobo (temperada com Rita Lee).

Aquário - doces palavras nem sempre traduzirão sua sinceridade sobre o almoço sem sal do cunhado pão-duro. Evite tempestade em copo d’água. Tudo acaba em pizza: use sua rebeldia para exercer combinações exóticas.