Luto

Relembre papéis marcantes de Francisco Cuoco, morto aos 91 anos, no teatro

Ícone da TV, galã se destacou em peça de Nelson Rodrigues e atuou na estreia da atriz Fernanda Torres como dramaturga

Cuoco estudou na tradicional Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquista, na época ainda não pertencente à Universidade de São Paulo. Ele morava no bairro do Brás, em São Paulo, trabalhava como feirante durante o dia —ajudava o pai numa barraca de biscoitos e massa— e fazia teatro à noite.>

Sua estreia profissional no teatro aconteceu em 1958, na peça "A Muito Curiosa História da Virtuosa Matrona de Éfeso", com texto de Guilherme Figueiredo e direção de Alberto D’Aversa. Ao lado de Fernanda Montenegro e Sérgio Britto, ele interpretava um gladiador que já entrava morto em cena —não tinha falas.>

Cuoco começou integrando o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), mas em 1959 acompanhou Montenegro e Britto na formação do Teatro dos Sete. A companhia contava ainda com o diretor Gianni Ratto e o ator Ítalo Rossi, entre outros profissionais.>

Em 1961, ele chamou atenção como protagonista de "O Beijo no Asfalto", de autoria de Nelson Rodrigues, em que deu vida ao personagem Werneck, sob direção de Fernando Torres. Cuoco ganhou ainda mais destaque no teatro em 1964, mesmo ano em que começou a fazer teleteatro na TV Tupi e que estrelou sua primeira novela, "Redenção", seguida de "Marcos Pelo Amor", na TV Record.>

Naquele ano, o galã saiu vencedor do prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), na categoria melhor ator coadjuvante, pelo trabalho na peça "Boeing-boeing", que estreou no ano anterior. O texto do francês Marc Camoletti teve direção de Adolfo Celi, e Cuoco contracenou com Eva Wilma, Jardel Filho e Sebastião de Campos.>

Passou muito tempo, sobretudo a década de 1990, fazendo praticamente só novelas e filmes antes de decidir retornar ao teatro, em 2004, com "Três Homens Baixos", de Rodrigo Murat, um besteirol em que amigos debochavam da impotência sexual de um deles, da saída do armário de outro, da vida secreta dos machos.>

Seu último papel de destaque no teatro foi "Uma Vida no Teatro", de 2013, com direção de Alexandre Reinecke e texto do americano David Mamet. A peça contornava fórmulas tradicionais e flertava com o teatro do absurdo.>