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BBB 25

Relembre ex-participantes do BBB que entraram para a política (ou pelo menos tentaram)

Ao longo de 24 edições, mais de 30 ex-participantes do programa se candidataram a cargos municipais, estaduais ou federais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 14:55

Adrilles Jorge e Jean Wyllys são ex-BBBs eleitos; Marília Cabrita, Cida dos Santos e Babu Santana são alguns dos que tentaram
Adrilles Jorge e Jean Wyllys são ex-BBBs eleitos; Marília Cabrita, Cida dos Santos e Babu Santana são alguns dos que tentaram - Divulgação Crédito: Divulgação/Instagram
Vem aí mais uma edição do BBB, o que significa mais uma oportunidade de colocar novos rostos em destaque na política brasileira. Ao longo de 24 edições, mais de 30 ex-participantes do programa se candidataram a cargos municipais, estaduais ou federais, ainda que a maioria tenha apenas tentado - e falhado.
Eles podem até ter ficado muito conhecidos pelos brasileiros e ter se mostrado capazes de articular discursos, promover diálogos e angariar votos a seu favor, mas nada disso foi suficiente para transformá-los em políticos. Da lista dos ex-brothers candidatos, apenas dois conseguiram ser eleitos Adrilles Jorge, do BBB 15, e Jean Wyllys, do BBB 5.
Wyllys já tinha perfil de político na época do programa, segundo o que se comentava entre os espectadores. Tanto é que cumpriu dois mandatos como deputado federal pelo Rio de Janeiro e ficou conhecido como um dos destaques mundiais na luta pela diversidade, segundo a revista The Economist.
Adrilles, por sua vez, foi eleito em 2024 e começa seu ciclo como vereador em São Paulo neste ano. A ver como se sairá.
Os demais mostraram que nem sempre é bom negócio tentar seguir carreira política após o BBB. Na lista, há ex-participantes que logo foram eliminados, como Marília Cabrita, primeira a sair do BBB 23, e também campeões: Cida dos Santos, do BBB 4, e Cézar Lima, do BBB 15.
Há ainda brothers queridos pelo público, como Babu Santana, protegido do BBB 20. E nomes de quase todas as edições, como Sol Vega, do BBB 4, Taty Pink, do BBB 5, Diego Alemão, do BBB 7 e Marcos Harter, expulso do BBB 17. 

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