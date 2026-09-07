Reino Unido: Rei Charles esclarece situação do príncipe Harry e sua esposa, Meghan

Uma carta enviada em nome do rei a altos funcionários do governo afirmou que o casal continuará evitando usar seus títulos reais, como tem feito desde que deixou de exercer funções oficiais na família real, em 2020. Qualquer trabalho de caridade realizado pelo casal será feito em caráter privado, e decisões relacionadas à segurança operacional são de responsabilidade das respectivas autoridades policiais, acrescenta a carta.