Reino Unido: Rei Charles esclarece situação do príncipe Harry e sua esposa, Meghan

O rei Charles III reiterou que o príncipe Harry e sua esposa, Meghan, continuam sendo membros não atuantes da família real após o retorno do casal ao Reino Unido.
Uma carta enviada em nome do rei a altos funcionários do governo afirmou que o casal continuará evitando usar seus títulos reais, como tem feito desde que deixou de exercer funções oficiais na família real, em 2020. Qualquer trabalho de caridade realizado pelo casal será feito em caráter privado, e decisões relacionadas à segurança operacional são de responsabilidade das respectivas autoridades policiais, acrescenta a carta.
A carta foi enviada pelo Lord Chamberlain, o mais alto funcionário da Casa Real, a altos funcionários do governo e das Forças Armadas, além dos lord lieutenants, representantes pessoais do rei em todo o país. "Para ajudar a evitar dúvidas ou confusão, o rei determinou que essas informações sejam compartilhadas", diz a carta.
Embora a comunicação simplesmente confirme que a situação de Harry e Meghan permanece inalterada, a decisão de enviar a carta e torná-la pública demonstra a preocupação de alguns observadores do palácio de que a situação do casal possa permitir que eles se tornem uma espécie de corte real paralela, competindo com os membros da família real que exercem funções oficiais.
A questão da segurança é particularmente sensível porque Harry trava uma longa batalha com o governo para recuperar a proteção policial custeada pelo Estado, que foi cancelada quando o casal abriu mão de seus papéis na família real.
A decisão sobre restaurar ou não a proteção policial 24 horas por dia ao casal cabe a um painel do governo conhecido como RAVEC, sigla em inglês para Comitê Executivo Real e de VIPs.
"Quaisquer questões específicas de órgãos oficiais e do Estado sobre as cortesias que devem ser estendidas ao duque e à duquesa, particularmente quando for necessário recorrer a recursos públicos, devem ser encaminhadas ao Palácio de Buckingham", afirmou o Lord Chamberlain em sua carta.
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