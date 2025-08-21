Famosos

Raul Gil se pronuncia sobre briga familiar e pede retratação da neta e da filha

Apresentador ressaltou ainda ter ajudado financeiramente a filha e a neta por anos e disse não entender o motivo da exposição

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:08

'O meu amor de pai e de avô nunca mudou e nunca vai mudar', ressalta Raul Gil sobre a confusão Crédito: Fabio Rocha /Divulgação/Globo

Raul Gil, 87, usou as redes sociais para desabafar sobre a postagem feita pela neta, Raquel, que expôs uma briga de anos na família. A cantora e tradutora contou que ela e a mãe, Nanci, receberam uma notificação judicial com a proibição de falarem sobre o conflito. O apresentador reclamou dos julgamentos: "Muitas vezes, as pessoas falam sem me conhecer e acabam me julgando, e isso dói, porque a minha vida inteira foi dedicada ao amor, à família e à paz", iniciou.

Ele continuou: "Passando aqui para esclarecer de vez essa polêmica que aconteceu com a minha filha Nanci, com a minha neta Raquel e comigo. Não me importo com o que elas falam. O meu amor de pai e de avô nunca mudou e nunca vai mudar", disse Raul, que ainda reforçou o apoio que sempre deu aos herdeiros: "Fiz, faço e farei tudo o que for possível para ver meus filhos e netos felizes, porque ser pai é isso: estar presente e cuidar".

O apresentador ressaltou ainda ter ajudado financeiramente a filha e a neta por anos e disse não entender o motivo da exposição: "Se elas falaram de mim, o que eu vou fazer? Elas falaram por vontade própria. Ai, se todos os pais fossem como eu fui e sou... Mas, assim mesmo, eu oro por elas", acrescentou.

Raul Gil então pediu que Nanci e Raquel se retratem publicamente: "Por favor, se vocês puderem se retratar, eu agradeceria do fundo do meu coração, porque, na verdade, tem cinco milhões de pessoas me condenando. Isso não é legal".

Por fim, ele elogiou o filho Raul Gil, o Raulzinho, que Nanci e Raquel criticam e apontam como causador de toda a confusão familiar: "Ele trabalha comigo há 40 anos. Estava ali comigo esse tempo todo, dirigindo um dos programas mais perfeitos da televisão brasileira, que saiu do ar. Sim, era o meu programa, e eu saí do ar. Foi por causa da idade? Sei lá. Mas eu tenho uma novidade: estou voltando. Aguarde, que vem aí o programa Raul Gil", concluiu.

