Veja motivo que afastou William Bonner da apresentação do 'Jornal Nacional'

Em suas redes sociais, o jornalista mostrou Hélter Duarte, que o substituiu na bancada ao lado de Renata Vasconcelos

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:24

William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora
William Bonner revelou o motivo de não ter apresentado o Jornal Nacional Crédito: Reprodução/Instagram/@realwbonner

William Bonner revelou o motivo de não ter apresentado o Jornal Nacional nesta segunda-feira, 18: ele está gripado. Em suas redes sociais, o jornalista mostrou Hélter Duarte, que o substituiu na bancada ao lado de Renata Vasconcelos.

Bonner pergunta a Hélter o que ele "está fazendo no Jornal", ao que o apresentador responde: "É para apresentar o JN [...] Você está gripado, é um paciente difícil, não devia ter vindo, deveria ter ficado descansando em casa, mas veio fechar o jornal." Bonner retrucou: "Para editar o jornal está tudo certo."

William Bonner detalhou seu quadro de saúde: "estou desde sábado com a voz bem alterada, e queria dar uma satisfação porque eu desapareço do ar e ficam achando que estou matando serviço. Estou por aqui nos bastidores."

Bonner não anunciou quando retornará para a bancada do telejornal.

