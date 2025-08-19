Capixaba, esposa de Eduardo Costa troca vestido após reprovação do cantor

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:19
Mariana Polastreli divertiu os seguidores ao contar um episódio do dia a dia com Eduardo Costa. Na segunda-feira (18), a influenciadora revelou nos stories que o cantor não aprovou o vestido que ela havia escolhido para os compromissos da tarde.
Segundo Mariana, o sertanejo pediu que ela trocasse a peça, que acabou sendo apelidada de “vestido da discórdia”. “Atrasei porque coloquei um vestido e meu marido fez eu tirar. Só porque era rodadinho, eu estava me sentindo com 15 anos. Mas esse look aqui também ficou bom”, comentou ela, já usando cropped sem alças e calça de alfaiataria.
Mesmo rindo da situação, a influenciadora pediu compreensão ao público. “Não dá para ter tudo nesta vida. Marido falou, a gente tem que acatar. Aprendam, mulheres. Não me julguem”, disse.
