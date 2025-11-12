Rapper Akon é preso nos Estados Unidos, diz site

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:58
Akon, 51, foi preso na última quinta-feira (6) no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.
De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, o artista foi detido no condado de DeKalb pelo Departamento de Polícia de Chamblee. As autoridades confirmaram ao site americano que a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado emitido por outro estado, embora o motivo não tenha sido revelado.
Akon foi levado à unidade prisional local, onde permaneceu sob custódia por cerca de seis horas antes de ser liberado. O rapper, cujo nome verdadeiro é Aliaune Thiam, chegou a ser fotografado para a ficha policial.
O astro, que ficou famoso no início dos anos 2000 com sucessos como "Smack That" e "Lonely", ainda não se pronunciou publicamente sobre o episódio.
