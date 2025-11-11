Redes sociais

Tiktoker com 3,5 milhões de seguidores assume que fingiu ter câncer

Influenciadora Brittany Miller assumiu que fingiu ter câncer em 2017, quando tinha 21 anos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:51

A influenciadora Brittany Miller Crédito: Reprodução/TikTok/@brittanyhmiller

A influenciadora Brittany Miller assumiu que fingiu ter câncer em 2017, quando tinha 21 anos.

Em 2017, antes de ser influenciadora, a britânica inventou ter sido diagnosticada com câncer gástrico em estágio três. Na época, amigos e familiares criaram uma vaquinha ajudá-la, mas logo o financiamento coletivo sumiu e qualquer vestígio do suposto câncer desapareceu.

Três anos depois, uma ex-amiga de Brittany expôs a mentira. Pela falsa alegação de câncer, a influenciadora foi condenada pelo crime de fraude, obrigada a pagar uma multa e a cumprir liberdade condicional.

nesta terça-feira (11) em dia, Brittany é conhecida por tutoriais de batatas assadas, e pelos conteúdos de maternidade: ela é mãe de gêmeos. Aos 29 anos, ela tem mais de 500 mil seguidores no Instagram e 3,5 milhões no TikTok.

Ela finalmente se pronunciou sobre o falso câncer nesta segunda-feira (10). No vídeo, ela disse que estava com a saúde mental muito debilitada na época em que mentiu. "Em 2017, minha saúde mental estava extremamente debilitada e, na época, eu não percebia o quão ruim estava, mas estava muito mal", disse.

"Eu estava deprimida, tinha pensamentos suicidas, estava perdida, estava confusa. Perdi meu parceiro, perdi meu emprego e muitas coisas aconteceram naquele ano que me levaram a ter problemas de saúde mental."

Ela disse que foram os amigos quem criaram a vaquinha, e que ela não pegou nada do valor arrecadado. "Assim que vi as doações, duas delas, mandei fechar a página imediatamente e não peguei um centavo sequer. Amadureci com isso. Estou trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma. Levei muito tempo para entender por que fiz isso. E me perdoo porque eu estava mentalmente instável".

