Rei do pop

Michael Jackson é primeiro a estar no top 10 da Billboard em seis décadas diferentes

Posição foi recuperada com sucesso de 'Thriller' no Halloween

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:22

O cantor Michael Jackson durante show no estádio do Morumbi, em 1983 Crédito: Ana Ottoni/Folhapress

Michael Jackson, morto em 2009, retornou ao top 10 da Billboard Hot 100 graças ao sucesso de "Thriller" no Halloween de 2025. O cantor se torna o primeiro artista a alcançar o top 10 do ranking em seis décadas diferentes. O feito póstumo ainda consolida 14 milhões de streams para a música clássica, lançada em 1982, e 9,3 milhões de execuções em estações de rádios, segundo a empresa de dados Luminate.

"Thriller" estava na 32ª posição do ranking antes de voltar para o top 10, e teve como seu ponto mais alto a quarta colocação, quando foi lançada em 1982. Tendo alcançado o top 10 em 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e, agora, 2020, Jackson supera o cantor Andy Williams, morto em 2012, que ocupou as posições do Billboard Hot 100 em cinco décadas diferentes com a música "Its the Most Wonderful Time of the Year".

O acréscimo de reproduções de "Thriller" vem na esteira do lançamento do primeiro trailer de "Michael", cinebiografia sobre o astro musical que chega aos cinemas em abril de 2026. Dirigido por Anotine Fuqua, o filme promete explorar a ascensão do reconhecido "Rei do Pop" ao misturar a sua vida íntima e o seu legado profissional.

Jackson chegou ao top 10 da Billboard pela primeira vez em 1971, com sua canção "Got to Be There". Ao longo de sua trajetória, 30 de suas músicas chegaram a estas posições do ranking, incluindo 13 faixas que chegaram ao primeiro lugar. Até o feito de "Thriller" nesta semana, sua última aparição póstuma no top 10 havia acontecido com a sua participação na canção "Don't Matter to Me", lançada pelo músico Drake em 2018.

Em relação ao primeiro lugar do ranking, que mantém a liderança é Taylor Swift com a sua música "The Fate of Ophelia", primeira faixa de seu mais recente álbum "The Life of a Showgirl", lançado no último mês de outubro. O disco permanece no topo da Billboard 200 por sua quinta semana consecutiva.

Este vídeo pode te interessar